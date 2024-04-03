Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець зауважив 24 Каналу, що удар по заводу "Шахедів" у Татарстані шокував окупантів. Він підкреслив, що це результат вдалої роботи українських спецслужб.

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"Я думаю, що це компліменти від депутата держдуми Картаполова на ефективність українських ударів, визнання того, що ми змогли знайти, як він каже, "нетрадиційну" техніку. Українські безпілотники, насамперед літакового типу, стали шоком та несподіванкою, відповідь на яку росіяни досі так і не змогли знайти", – сказав він.

Комплексний результат

Тарас Березовець зазначив, що Україні потрібно продовжувати вдосконалення наших систем ураження. Адже такі атаки дають комплексний результат. Це результат дуже вдалої та продуманої стратегії ГУР, яке у такий спосіб поставило перед ворогом завдання, яке він не здатен розв’язати.

Якщо засоби ураження довели свою ефективність, то будуть змушувати ворога ще більше розтягувати їхні системи ППО, витрачати ресурси, гроші та людей, посилювати присутність російських військовослужбовців у тилу. Відповідно у них ставатиме менше можливостей для перекидання цих військовослужбовців в Україну,

– пояснив він.

Законні цілі для українських атак

Офіцер ЗСУ наголосив, що будь-яке військове виробництво та його інфраструктура на території Росії – це абсолютно законні цілі для наших атак. На заводі у Татарстані виготовляли дрони, які вбивають українців.

Тому ми маємо абсолютно легітимне право, закріплене усіма міжнародними конвенціями, завдавати ударів по їхній інфраструктурі. Зокрема, яка посилює їхні військові можливості. Це об’єкти, на яких збираються дрони, які б'ють по цивільних цілях,

– підкреслив Березовець.

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