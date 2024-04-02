Було щонайменше 2 влучання на території "Алабуги", пишуть у мережі. Де саме вона розташована, показує на карті 24 Канал.
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"Алабуга" на карті
Під атакою українських дронів опинився завод у російському місті Єлабуга, що в Татарстані. Чергову успішну операцію провело ГУР.
Цікаво, що на цьому заводі окупанти збирали "Шахеди", які маркують як "Герань-2". Вороже підприємство розташоване за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
Де розташовано завод: дивіться карту
Додамо, що "Алабуга" є однією з найбільших та найбільш успішною економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. Вона приносить 59% сукупного виторгу та 34% податкових зборів від усіх особливих економічних зон країни-агресора.
Де розташована "Алабуга": дивіться на карті