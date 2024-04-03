Первые удары по Татарстану свидетельствуют о существенном прорыве. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

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Удары по Татарстану же значительным переломом

Аналитики отметили, что Украина нанесла удары беспилотниками большой дальности по российскому военному производству и инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Республике Татарстан, в 1200 километрах от границы.

2 апреля вражеские телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых видно, как три дрона бьют по территории особой экономической зоны "Алабуга" вблизи Елабуги.

В результате атаки прогремели мощные взрывы. На геолокационных кадрах видно, что было попадание в общежитие возле Елабужского политехнического колледжа.

Россия использует производственные мощности СЭЗ "Алабуга" для изготовления беспилотников "Shahed-136/131" для нападения на Украину,

– констатировали в ISW.

Добавили, что геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, также подтверждают удар дрона по НПЗ "Танеко" в Нижнекамске. Между тем пропагандисты уверяют, что РЭБ якобы "подавила" БПЛА и он "упал" на инфраструктуру, в результате чего вспыхнул пожар.

Агентство Reuters подсчитало, что все нанесенные удары украинских дронов по российским НПЗ, таким как "Танеко", привели к остановке около 14% нефтеперерабатывающих мощностей агрессора.

2 апреля произошли первые украинские удары по Татарстану, а расстояние целей от границ Украины является значительным переломом в продемонстрированной способности Украины наносить удары на большие расстояния в глубоком российском тылу,

– подчеркнули аналитики.

Добавили, что по оценкам ISW, такие украинские удары являются необходимым компонентом украинской кампании по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые поставляют и поддерживают российскую армию.

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Обратите внимание! Источники 24 Канала сообщили, что атаку на завод по сборке "Шахедов" в Елабуге, что в Татарстане, в 1200 километрах от границы с Украиной, организовало Главное управление разведки Минобороны. В результате ударов есть большие разрушения производственных мощностей.