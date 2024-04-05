Командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко призвал всех и каждого, кто желает помочь Силам обороны удержать наступление в меру своих возможностей помочь ВСУ. Он рассказал 24 Каналу, сколько БПЛА ежедневно нуждается батальон.

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Важный сбор на FPV-дрон

Батальон ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр собирает на FPV-дрон. Именно эти беспилотники летят в одну сторону, взрываются вместе с боеприпасом, который расположен снизу, и является существенно грозным оружием, которая помогает бить живую силу, бронированную технику, средства ПВО и РЭБ, выбивать вражеских беспилотников, которые направляют такие же дроны в нашу сторону.

Когда мы говорим о FPV-дронах, то должны понимать, что прежде всего речь идет о сохранении жизней наших военнослужащих, а второе – это максимально эффективное уничтожение российских оккупационных войск, их техники и огневых средств,

– сказал Федоренко.

По его словам, благодаря FPV-дронам за один день батальону удалось уничтожить 10 единиц бронированной техники типа БМП, еще две повредить, баги и также нормально разобраться с личным составом противника.

В течение дня бойцы батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр применяют не менее 50 коптеров. Стоимость 50 коптеров 1 миллион гривен. Ими можно поразить примерно 25 целей, из которых 15 гарантированно будет уничтожено и 10 повреждено.

Сколько необходимо в месяц, можем посчитать вместе. 50 коптеров работы в день стоит 1 миллион гривен,

– отметил командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр.

Сейчас около 50% этих средств батальон получит за счет государственных программ, но другие 50% благодаря поддержке украинцев, помощи благотворительных организаций и фондов.

Важно! 24 Канал призывает своих читателей присоединиться к сбору на технику для батальона.

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