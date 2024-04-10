Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Наразі деталі знищення ворожого вертольота невідомі, передає 24 Канал.

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Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов,

– написав Плетенчук.

Зауважимо, що вертоліт типу Ка-27 – це радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.

Як пишуть відкриті джерела, радянський вертоліт Ка-27 може виявляти підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Довідка. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 гелікоптерів та 347 літаків різних типів.

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