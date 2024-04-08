Відомо, що ракетоносій горів на військово-морській базі "Балтійськ". Як результат, "Сєрпухов" має значні ушкодження, а для його відновлення знадобиться чимало часу.
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Де розташований Балтійськ
Корабель "Сєрпухов", який до кінця 2016 року входив до складу Чорноморського флоту, з 2017 року приєднався до Балтійського флоту. Цей ракетоносій отримав назву на честь міста Серпухів і був спущений на воду 3 квітня 2015 року.
Відомо, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області Росії. Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.
Відстань від Балтійська до кордону із Україною складає близько 420 кілометрів.
Де розташовується Балтійськ: дивіться на карті
Російський флот: останні новини
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