Відомо, що ракетоносій горів на військово-морській базі "Балтійськ". Як результат, "Сєрпухов" має значні ушкодження, а для його відновлення знадобиться чимало часу.

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Де розташований Балтійськ

Корабель "Сєрпухов", який до кінця 2016 року входив до складу Чорноморського флоту, з 2017 року приєднався до Балтійського флоту. Цей ракетоносій отримав назву на честь міста Серпухів і був спущений на воду 3 квітня 2015 року.

Відомо, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області Росії. Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

Відстань від Балтійська до кордону із Україною складає близько 420 кілометрів.

Де розташовується Балтійськ: дивіться на карті

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