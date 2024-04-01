Про це під час брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, інформує 24 Канал.
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Російські кораблі в зоні ураження Силами оборони
За словами Гуменюк, зараз гіпотетично ворожі кораблі є у зоні ураження ЗСУ, але найголовніше те, що Силам оборони необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною.
Гуменюк зазначила, що у ЗСУ розуміють, що ворог захищатиметься. Він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від морських дронів.
Зокрема, ми бачили, що вони, регулярно виходячи на короткотермінове патрулювання в Чорному морі, не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту, а зараз ще ущільнюють їх додатково,
– заявила Гуменюк.
До Росії прибув вантажний борт з Ірану: що відомо
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 квітня розповіла про безпілотні літальні можливості загарбників. За її словами, в Росію цими днями прибув рейс з Ірану.
- Гуменюк наголосила, що з огляду на наявну інформацію, атаки безпілотниками з боку окупантів не припинятимуться. Кремль має запаси, і, крім того, налагоджує відносини з Тегераном, аби отримувати компоненти для виробництва більшої кількості дронів на своїй території.