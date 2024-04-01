Про це під час брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Російські кораблі в зоні ураження Силами оборони

За словами Гуменюк, зараз гіпотетично ворожі кораблі є у зоні ураження ЗСУ, але найголовніше те, що Силам оборони необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною.

Гуменюк зазначила, що у ЗСУ розуміють, що ворог захищатиметься. Він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від морських дронів.

Зокрема, ми бачили, що вони, регулярно виходячи на короткотермінове патрулювання в Чорному морі, не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту, а зараз ще ущільнюють їх додатково,

– заявила Гуменюк.

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