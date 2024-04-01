Об этом во время брифинга сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Российские корабли в зоне поражения Силами обороны

По словам Гуменюк, сейчас гипотетически вражеские корабли есть в зоне поражения ВСУ, но самое главное то, что Силам обороны необходимо спланировать боевую работу таким образом, чтобы она была максимально результативной.

Гуменюк отметила, что в ВСУ понимают, что враг будет защищаться. Он имеет для этого возможности, в том числе противовоздушную оборону, и пытается обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от морских дронов.

В частности, мы видели, что они, регулярно выходя на краткосрочное патрулирование в Черном море, не выходят очень далеко, а только контролируют целостность и расположение боновых заграждений, которые обустроили при входе в бухту, а сейчас еще уплотняют их дополнительно,

– заявила Гуменюк.

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