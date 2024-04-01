Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 апреля рассказала о беспилотных летательных возможностях захватчиков. По ее словам, в Россию на днях прибыл рейс из Ирана. Это может свидетельствовать, что дронов у противника будет больше, ведь появились возможности для их производства – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Смотрите также 3-тонные "царь-бомбы" ФАБ-3000, которыми Россия бомбила Мариуполь и Афганистан: есть ли угроза Украине

Россия налаживает производство БПЛА

Гуменюк отметила, что, учитывая имеющуюся информацию, атаки беспилотниками со стороны оккупантов не будут прекращаться. Кремль имеет запасы, и, кроме того, налаживает отношения с Тегераном, чтобы получать компоненты для производства большего количества дронов на своей территории.

В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует, что россияне готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе,

– сказала спикер.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга заметила, что Украина обнаружила: россияне все чаще атакуют города нашего государства БПЛА, изготовленными на своей территории на соответствующих объектах. Оккупанты маркируют такие дроны специфическими буквами, которые использует российская армия.

Смотрите также Мягко приземлили: как ВСУ удалось посадить невредимым вражеский "Шахед"

Последняя вражеская атака дронами