Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 квітня розповіла про безпілотні літальні можливості загарбників. За її словами, в Росію цими днями прибув рейс з Ірану. Це може свідчити про те, що дронів у противника буде більше, адже з'явилися можливості для їхнього виробництва – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Росія налагоджує виробництво БпЛА
Гуменюк наголосила, що з огляду на наявну інформацію, атаки безпілотниками з боку окупантів не припинятимуться. Кремль має запаси, і, крім того, налагоджує відносини з Тегераном, аби отримувати компоненти для виробництва більшої кількості дронів на своїй території.
Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борта з Тегерана до Москви, що свідчить про те, що росіяни готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі,
– сказала спікерка.
Речниця Сил оборони Півдня зауважила, що Україна виявила: росіяни все частіше атакують міста нашої держави БпЛА, виготовленими на своїй території на відповідних об'єктах. Окупанти маркують такі дрони специфічними літерами, які використовує російська армія.
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Остання ворожа атака дронами
- За словами Гуменюк, ніч проти 1 квітня, порівняно з іншими ночами, була спокійною. Загарбники запускали безпілотники по Харківській та Сумській областях. Оголошували повітряну тривогу, вона тривала близько години.
- Вранці в Генштабі ЗСУ відзвітували, що вдалось збити 2 з 3 російських "Шахедів", які летіли на Україну. Водночас речниця Сил оборони Півдня констатувала, противник не припиняв артилерійських обстрілів, а також заявила про зменшення кількості розвідувальних дронів окупантів.
- "Минулого року ми спостерігали понад 200 розвідувальних дронів у нашій зоні відповідальності – на ділянці майже від Одеси до Запоріжжя. Цими днями їх трохи менше, але ворог продовжує розвідку", – уточнювала Гуменюк під час того ж включення в ефірі телемарафону.