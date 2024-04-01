Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 квітня розповіла про безпілотні літальні можливості загарбників. За її словами, в Росію цими днями прибув рейс з Ірану. Це може свідчити про те, що дронів у противника буде більше, адже з'явилися можливості для їхнього виробництва – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Росія налагоджує виробництво БпЛА

Гуменюк наголосила, що з огляду на наявну інформацію, атаки безпілотниками з боку окупантів не припинятимуться. Кремль має запаси, і, крім того, налагоджує відносини з Тегераном, аби отримувати компоненти для виробництва більшої кількості дронів на своїй території.

Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борта з Тегерана до Москви, що свідчить про те, що росіяни готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі,

– сказала спікерка.

Речниця Сил оборони Півдня зауважила, що Україна виявила: росіяни все частіше атакують міста нашої держави БпЛА, виготовленими на своїй території на відповідних об'єктах. Окупанти маркують такі дрони специфічними літерами, які використовує російська армія.

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Остання ворожа атака дронами