Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що українські сили отримали або зробили самостійно відповідні засоби для здійснення такої операції. Ця "знахідка" дозволить ним дізнатися більше щодо ворожої зброї.

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Найпростіша та найвдаліша схема

Це сталося завдяки тому, що була розгорнута партнерами України система РЕБ. Союзники передали нам гарні системи, а також українські спеціалісти збирають самостійно ефективні системи радіоелектронної боротьби.

Ця система працює так, що може уводити ракету, і вона не потрапляє до цілі та падає десь в полі. Також РЕБ перехоплює управління "Шахедом", відрізає зв'язок з супутником та саджає його,

– зауважив військовий експерт.

Іноді приземлення "чорного" "Шахеда" відбувається доволі м'яко і він не вибухає. Це дозволить українським військовим дізнатися більше про "начинку" дронів, які запускають росіяни.

"З огляду на аеродинаміку, це найкраща схема для виконання бойового завдання на великій відстані. Можна взяти 50-кілограмову авіабомбу, прилаштувати таке само крило, як у "Шахеда", систему управління, двигун, і вийде найпростіша та найвдаліша схема зі всіх, що є на дальність понад 1000 кілометрів", – наголосив Роман Світан.

Важливо! Українські сили вперше приземлили ворожий "чорний" "Шахед" неушкодженим. Це вдалося зробити імовірно за допомогою кулемета Browning M2.

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