Уночі тривогу через загрозу застосування дронів-камікадзе оголошували у Сумській та Харківській областях. Тривога тривала в області годину – з 00:31 до 01:32.

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Сили ППО збивали "Шахеди"

Уночі 1 квітня Повітряні сили попередили жителів Сумської та Харківської областей про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Вона тривала не більше ніж годину.

Як повідомили зранку у Генштабі ЗСУ, вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони 2 ударних БпЛА було знищено.

Варто завважити, що ворог не полишає терору прифронтових територій. Зокрема, лише протягом минулої доби у Сумській області пролунало 157 вибухів. Ворог бив з мінометів, скидав вибухівки з дронів, завдавав авіаударів та гатив з артилерії.

Харківщина також потерпає від постійних обстрілів. Так, увечері 31 березня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі. Відомо про пошкодження цивільних приміщень та автомобілів. Про постраждалих та жертв не повідомлялося. Наразі встановлюється, яким саме озброєнням ворог завдав удару.

ЗСУ вдалося посадити чорний "Шахед"

Днями українським захисникам вдалося приземлити неушкодженим чорний дрон-камікадзе типу "Шахед". Відповідні кадри з'явилися у мережі. На відео можна помітити, що росіяни вкотре видають "Шахед" за російський БпЛА "Герань-2". Також на закрилках видно написи "Не браться", а на корпусі криво нанесений так званий "бортовий номер" – Ы1852.

Військовий експерт Роман Світан зауважив, що приземлити ворожий дрон вдалося завдяки успішній роботі РЕБ.

"Ця система працює так, що може уводити ракету, і вона не потрапляє до цілі та падає десь в полі. Також РЕБ перехоплює управління "Шахедом", відрізає зв'язок з супутником та саджає його", – пояснив Світан.