До цього повітряні сили оголошували по всій Харківській області тривогу. 24 Канал закликає жителів Харкова перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Харкові чули гучні звуки

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21 годині 50 хвилин. Тоді повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Через 8 хвилин військові попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області. Уже через 10 хвилин відбулися повторні пуски КАБів по області.

О 22 годині 24 хвилини міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що попередньо, у місті є приліт.

"Де саме – зараз з'ясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", – зазначив він.

Зрештою інформація про приліт підтвердилася. Влучання відбулося поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється,

– сказав мер Харкова.

Зрештою Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз – без постраждалих", – написав він.

Синєгубов також повідомив, що огляд місця подій триває, а тип озброєння, який застосували окупанти, встановлюється.

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