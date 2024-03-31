До этого воздушные силы объявляли по всей Харьковской области тревогу. 24 Канал призывает жителей Харькова находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21 час 50 минут. Тогда воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Через 8 минут военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Уже через 10 минут состоялись повторные пуски КАБов по области.

В 22 часа 24 минуты городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что предварительно, в городе есть прилет.

"Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", – отметил он.

В конце концов информация о прилете подтвердилась. Попадание произошло рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется,

– сказал мэр Харькова.

В конце концов Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе.

"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас – без пострадавших", – написал он.

Синегубов также сообщил, что осмотр места событий продолжается, а тип вооружения, который применили оккупанты, устанавливается.

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