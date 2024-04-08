Заяви про "найпотужніший флот" не допомогли Кремлю: російські військові кораблі зазнали низки поразок у Чорному морі в районі Криму. Спроби захоплення українського узбережжя залишились без успіху через ефективний опір Сил оборони України, – про що йдеться в ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу.
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Невдалий похід "непереможного" флоту
Російські плани на швидке захоплення Одеси та демонстрацію морської міці зіткнулися з реальністю. Знищення флагмана Чорноморського флоту та втрата контролю над островом Зміїний стали першими серйозними символами невдач російського військово-морського флоту.
Ми усі стали свідками серії вдалих атак Сил безпеки та оборони України з використанням безпілотних морських дронів та ракетного озброєння, внаслідок яких було знищено низку військових суден Чорноморського флоту. Тож Росія ховає залишки свого флоту у Новоросійську або в Очамчире в окупованій Абхазії,
– зазначив представник ГУР Андрій Черняк.
Використання Україною безпілотних морських дронів та ракет "Нептун" і "Гарпун" змінило хід військово-морських операцій. Російські кораблі, які колись патрулювали Чорне море, тепер переховуються в портах далеко від фронту.
Серія атак на російські судна підтверджує, що навіть найгучніші заяви про військову міць не витримують зіткнення з реальністю сучасної війни, де технології та стратегія визначають результати, а не пропагандистські гасла. Український опір та міжнародна підтримка стали вирішальними у стримуванні Кремля у морі.
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Додамо, що у Військово-морських Силах України неодноразово розповідали про потужності, за допомогою яких здійснюють атаки на російські об'єкти в морі. Скажімо, морські дрони Sea Baby здатні доставити близько тонни вибухівки на майже у 1 000 кілометрів, що робить російські військові кораблі вразливими в будь-якій частині акваторії.