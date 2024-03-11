Упродовж війни дрони суттєво модернізували, тож тепер вони сильніші, ефективніші та смертоносніші. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, до яких точок в акваторії вони можуть дістати.

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Для кораблів Росії нема безпечного місця

Нещодавно Служба безпеки України повідомила, що Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на майже 1000 кілометрів. СБУ спільно із ВМС провели вже не одну операцію, тож Дмитро Плетенчук поділився, що морські дрони можуть дістати практично до будь-якого пункту базування російських кораблів у Чорному морі.

За дивним збігом, мабуть, це якраз відстань до бази в Очамчире, якщо взяти мапу і подивитися. Враховуючи те, що ворог зараз здебільшого зберігає свої одиниці в портах Новоросійська та Сочі, в принципі, цієї відстані має вистачити для того, щоб дотягнутися до будь-якої стоянки російських кораблів, але це все теорії та припущення,

– сказав речник ВМС.

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Про модифікацію Sea Baby

Першою модифікацією Морських малюків стало збільшення розміру боєголовки до майже 860 кілограмів. Наступною помітною модернізацією стало покращення проходження морем, що забезпечило можливість ходу на хвилях заввишки у майже 1,5 метра.

Третє вдосконалення полягало в тому, що Sea Baby могли долати вдвічі більшу відстань, ніж між Одесою й окупованим Севастополем. По прямій лінії через Чорне море відстань між цими двома містами становить приблизно 300 кілометрів. Тепер радіус дії безпілотників становить понад 960 кілометрів.

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