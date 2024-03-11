В течение войны дроны существенно модернизировали, и теперь они сильнее, эффективнее и смертоноснее. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, до каких точек в акватории они могут достать.

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Для кораблей России нет безопасного места

Недавно Служба безопасности Украины сообщила, что Sea Baby способен доставить почти тонну взрывчатки на почти 1 000 километров. СБУ совместно с ВМС провели уже не одну операцию, поэтому Дмитрий Плетенчук поделился, что морские дроны могут достать практически до любого пункта базирования российских кораблей в Черном море.

По странному совпадению, видимо, это как раз расстояние до базы в Очамчире, если взять карту и посмотреть. Учитывая то, что враг сейчас в основном сохраняет свои единицы в портах Новороссийска и Сочи, в принципе, этого расстояния должно хватить для того, чтобы дотянуться до любой стоянки российских кораблей, но это все теории и предположения,

– сказал представитель ВМС.

Обратите внимание! Из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

О модификации Sea Baby

Первой модификацией "Морских малышей" стало увеличение размера боеголовки до почти 860 килограммов. Следующей заметной модернизацией стало улучшение прохождения морем, что обеспечило возможность хода на волнах высотой почти 1,5 метра.

Третье усовершенствование заключалось в том, что Sea Baby могли преодолевать вдвое большее расстояние, чем между Одессой и оккупированным Севастополем. По прямой линии через Черное море расстояние между этими двумя городами составляет примерно 300 километров. Теперь радиус действия беспилотников составляет более 960 километров.

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