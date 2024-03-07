Теперь дроны Sea Baby могут доставлять большее количество взрывчатки на большее расстояние. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает 24 Канал.

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Какие характеристики модернизированных Sea Baby

Дехтяренко отметил, что морские дроны Sea Baby, выпущенные в 2024 году, это беспилотники нового поколения, которые усовершенствованные и еще более смертоносные для врага. В частности, дрон отличается от предыдущей модели как внешним видом, так и тактико-техническими характеристиками.

Например, новый Sea Baby способен доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров. А это означает, что СБУ сможет достать вражескую цель фактически в любой точке Черного моря,

– отметил он.

Представитель СБУ также подчеркнул, что пока новый "Морской малыш" проходит полный цикл испытания. В свою очередь Служба безопасности будет адаптировать новое вооружение и отрабатывать все технические нюансы.

Дехтяренко также отметил, что не может полностью раскрыть все планы относительно новых морских дронов Sea Baby. Однако, от имени СБУ, гарантировал, что в этом году у россиян будет "очень жаркий и горячий курортный сезон".

СБУ показала один из новых морских дронов