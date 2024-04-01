За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, росіяни добудували корабель "Циклон" ще три роки тому. Може бути одразу декілька причин, чому вони його ще використовували для атак, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Корабель-невдаха
Як зазначив речник, може йтися, як і про технічні проблеми, так і про неготовність екіпажу. Хоча Плетенчук додає, що обидва варіанти звучать досить дивно, оскільки корабель вже декілька років перебуває на службі.
"Циклон" уже декілька років в строю – фактично вже близько трьох років як добудований. І можна сказати, що він не пройшов всі державні випробування. Тому що стрільби (запуски ракет – 24 Канал) туди теж входять. І станом на зараз, так, маємо такий факт, що він ракети не запускав,
– заявив представник ВМС.
Загалом зі слів Плетенчука зрозуміло, що ця ситуація з "Циклоном" видається вкрай дивною, оскільки він побудований якраз-таки для запуску ракет. Однак важливо, що у нього на борту є також "Панцирь-С" – протиповітряна система, яку окупанти іноді все ж застосують.
Ситуація в морі
- В українській розвідці попередили, що найближчим часом Росія може застосувати для атаки по містах України крилаті ракети типу "Калібр". Останнім часом окупанти їх накопичували. Відомо, що ця зброя базується на кораблях.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук підтвердив, що для російських загарбників ракети морського базування типу "Калібр" є справді чи не найціннішим активом, який вони бережуть.
- "Звісно, вони могли накопичувати, але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить", – заявив Плетенчук.
- Слід додати, що майже весь флот Росії покинув тимчасово окупований Крим. Власне, залишився лише один ракетоносій "Циклон", про який ми писали вище і який ще ні разу не запускав ракет. Під страхом ураження Росія перевела кораблі в інші пункти базування.