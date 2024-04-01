По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, россияне достроили корабль "Циклон" еще три года назад. Может быть сразу несколько причин, почему они его еще использовали для атак, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Корабль-неудачник
Как отметил спикер, может речь идти, как и о технических проблемах, так и о неготовности экипажа. Хотя Плетенчук добавляет, что оба варианта звучат довольно странно, поскольку корабль уже несколько лет находится на службе.
"Циклон" уже несколько лет в строю – фактически уже около трех лет как достроен. И можно сказать, что он не прошел все государственные испытания. Потому что стрельбы (запуски ракет – 24 Канал) туда тоже входят. И по состоянию на сейчас, так, имеем такой факт, что он ракеты не запускал,
– заявил представитель ВМС.
В целом со слов Плетенчука понятно, что эта ситуация с "Циклоном" кажется крайне странной, поскольку он построен как раз для запуска ракет. Однако важно, что у него на борту есть также "Панцирь-С" – противовоздушная система, которую оккупанты иногда все же применят.
Ситуация в море
- В украинской разведке предупредили, что в ближайшее время Россия может применить для атаки по городам Украины крылатые ракеты типа "Калибр". В последнее время оккупанты их накапливали. Известно, что это оружие базируется на кораблях.
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подтвердил, что для российских захватчиков ракеты морского базирования типа "Калибр" действительно является едва ли не самым ценным активом, который они берегут.
- "Конечно, они могли накапливать. Но учитывая ту огромную паузу, которую они выдержали в применении... Вполне возможно, что они их накопили и, скорее всего, ВПК все равно их делает", – заявил Плетенчук.
- Следует добавить, что почти весь флот России покинул временно оккупированный Крым. Собственно, остался только один ракетоноситель "Циклон", о котором мы писали выше и который еще ни разу не запускал ракет. Под страхом поражения Россия перевела корабли в другие пункты базирования.