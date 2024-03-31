Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что для оккупантов такое оружие действительно является едва ли не самым ценным активом. По его словам, не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, то так будет продолжаться всегда.

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Пытаются ли россияне скрыть носители своих ракет

Противник действительно мог накапливать боекомплект. К сожалению, это он делает, даже несмотря на санкции, хотя не в том объеме, который был раньше. Однако украинцев всегда призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Конечно, они могли накапливать, но учитывая ту огромную паузу, которую они выдержали в применении, то вполне возможно, что они их накопили и, скорее всего, ВПК все равно их делает,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что у России была проблема с логистикой, которая должна была стать временной, но затянулась. На самом деле это не такое сложное оборудование для того, чтобы загружать "Калибры", например, в Новороссийске.

Но все-таки технические характеристики этих ракет оказались совсем не такими, какими их рисовала российская пропаганда. Эти цели довольно нам знакомы, даже несмотря на то, что фактически полномасштабное нападение России началось с обстрелов именно этими ракетами,

– добавил Плетенчук.

Однако бывали случаи, когда эти ракеты сбивали даже крупнокалиберными пулеметами с земли. Так что тревогой ни в коем случае нельзя пренебрегать, но пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не применяются и в море они фактически не выходят,

Один выход двух субмарин на полдня, ну, это выходом назвать довольно сложно,

– подчеркнул представитель Военно-морских сил.

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