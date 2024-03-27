Украина уничтожила почти треть флота России. Только в течение последних дней наши защитники поразили два больших десантных корабля – “Ямал” и “Азов”, а также один разведывательный – “Иван Хурс”. В то же время россияне жалуются на такие потери Черноморского флота страны-агрессора.

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Россия потеряла около трети кораблей

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина уничтожила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота России за более чем два года полномасштабной войны.

По его словам, из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплено только два. В то же время Плетенчук пообещал, что ВСУ продолжат наносить удары по кораблям Черноморского флота России.

В частности, представитель ВМС отметил, что конечной целью нашего государства является полное отсутствие российских военных кораблей в Азовском и Черноморском регионах.

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