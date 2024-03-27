Украина уничтожила почти треть флота России. Только в течение последних дней наши защитники поразили два больших десантных корабля – “Ямал” и “Азов”, а также один разведывательный – “Иван Хурс”. В то же время россияне жалуются на такие потери Черноморского флота страны-агрессора.
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Россия потеряла около трети кораблей
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина уничтожила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота России за более чем два года полномасштабной войны.
По его словам, из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплено только два. В то же время Плетенчук пообещал, что ВСУ продолжат наносить удары по кораблям Черноморского флота России.
В частности, представитель ВМС отметил, что конечной целью нашего государства является полное отсутствие российских военных кораблей в Азовском и Черноморском регионах.
На днях Украина поразила четыре российских корабля: что известно
- 24 марта стало известно об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей. Известно, что ВСУ успешно атаковали большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
- Плетенчук отмечал, если они будут "отминусованы", то это будет существенной потерей для Черноморского флота России. Потому что из 13 единиц, что были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 ВДК, то тогда останется только три.
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 26 марта рассказал, что украинцам удалось поразить БДК "Константин Ольшанский" ракетами "Нептун". Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.
- Кроме этого в ВМС подтвердили атаку и на разведывательный корабль "Иван Хурс" и рассказали детали. Так, Плетенчук сообщил, что "Иван Хурс" также повредили во время удара. Как сообщил Плетенчук – поражено разведывательное оборудование.
- Эти большие десантные корабли использовались, в частности, для того, чтобы как паромы перевозить даже гражданских, которые незаконно перемещались в Крым. Потеря кораблей повлияет на военную логистику россиян.