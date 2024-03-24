Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире “Суспільне. Сопротивление" отреагировал на поражение Силами обороны российских десантных кораблей "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.
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Потеря двух БДК будет существенной для России
Представитель ВМС отметил, что по состоянию на сейчас происходит верификация по повреждениям и вообще по обстоятельствам применения вооружения Силами обороны Украины. То есть пока неизвестно, какие поражения получили "Ямал" и "Азов".
По его словам, Военно-морские силы ВСУ пока могут лишь подтвердить факт осуществления огневого поражения. Как отметил Плетенчук, если большие десантные корабли получили серьезные повреждения и будут "отминусованы", то это будет существенной потерей для Черноморского флота России.
Потому что из 13 единиц, что были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 ВДК, то тогда останется только три,
– отметил представитель ВМС ВСУ.
Он также отметил, что фактически в течение двух последних недель не было никакой активности оккупантов в Черном море.
Что известно о взрывах в Севастополе: главное
- В ночь на 24 марта под ударом ВСУ оказался узел связи Черноморского флота. На спутниковых снимках видно серьезные поражения, повреждено одно из зданий. После ракетного удара провалилась крыша одного из объектов. На место прибыли пожарные.
- Кроме того, утром СтратКом Вооруженных Сил Украины сообщил об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей. В частности, там рассказали о поражении ВДК "Ямал" и "Азов", а также нескольких объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе
- Большой десантный корабль "Ямал" проекта 775 с бортовым номером 156 построили в 1987 году. Уже в 1988 году судно вошло в состав Черноморского флота России. Он участвовал в аннексии Крыма. Правда, после этого судно отправилось на ремонт.
- Большой десантный корабль "Азов", как и "Ямал", – это также судно проекта 775, имеющее бортовой номер 151. Корабль тоже построили в Гданьске, но чуть позже "Ямал", – в 1990 году. В том же году БДК "Азов" вошел в состав Черноморского флота.