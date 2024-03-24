Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире “Суспільне. Сопротивление" отреагировал на поражение Силами обороны российских десантных кораблей "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.

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Потеря двух БДК будет существенной для России

Представитель ВМС отметил, что по состоянию на сейчас происходит верификация по повреждениям и вообще по обстоятельствам применения вооружения Силами обороны Украины. То есть пока неизвестно, какие поражения получили "Ямал" и "Азов".

По его словам, Военно-морские силы ВСУ пока могут лишь подтвердить факт осуществления огневого поражения. Как отметил Плетенчук, если большие десантные корабли получили серьезные повреждения и будут "отминусованы", то это будет существенной потерей для Черноморского флота России.

Потому что из 13 единиц, что были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 ВДК, то тогда останется только три,

– отметил представитель ВМС ВСУ.

Он также отметил, что фактически в течение двух последних недель не было никакой активности оккупантов в Черном море.

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