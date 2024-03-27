Україна знищила майже третину флоту Росії. Лише протягом останніх днів наші захисники уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс". Водночас росіяни скаржаться на такі втрати Чорноморського флоту країни-агресорки.
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Росія втратила близько третини кораблів
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії за більш ніж два роки повномасштабної війни.
За його словами, з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два. Водночас Плетенчук пообіцяв, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії.
Зокрема, речник ВМС наголосив, що кінцевою метою нашої держави є повна відсутність російських військових кораблів в Азовському та Чорноморському регіонах.
Днями Україна уразила чотири російських кораблі: що відомо
- 24 березня стало відомо про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Відомо, що ЗСУ успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Плетенчук зазначав, якщо вони будуть "відмінусовані", то це буде суттєвою втратою для Чорноморського флоту Росії. Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, то тоді залишиться лише три.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що українцям вдалося уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Крім цього у ВМС підтвердили атаку і на розвідувальний корабель "Іван Хурс" і розповіли деталі. Так, Плетенчук повідомив, що "Іван Хурс" також пошкодили під час удару. Як повідомив Плетенчук – уражено розвідувальне обладнання.
- Ці великі десантні кораблі використовувалися, зокрема, для того, щоб як пороми перевозити навіть цивільних, які незаконно переміщувалися у Крим. Втрата кораблів вплине на військову логістику росіян.