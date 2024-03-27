Україна знищила майже третину флоту Росії. Лише протягом останніх днів наші захисники уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс". Водночас росіяни скаржаться на такі втрати Чорноморського флоту країни-агресорки.

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Росія втратила близько третини кораблів

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії за більш ніж два роки повномасштабної війни.

За його словами, з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два. Водночас Плетенчук пообіцяв, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, речник ВМС наголосив, що кінцевою метою нашої держави є повна відсутність російських військових кораблів в Азовському та Чорноморському регіонах.

Днями Україна уразила чотири російських кораблі: що відомо