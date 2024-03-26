Це 24 Каналу заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він нагадав, що під час проблем з Кримським мостом, коли його було неодноразово уражено, ворог був змушений шукати інші логістичні шляхи.
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"Фактично виведено з ладу чотири кораблі, три з них – це великі десантні кораблі, а також середній розвідувальний корабель", – наголосив він.
Проблеми з логістикою ворога
Дмитро Плетенчук зазначив, що ці великі десантні кораблі використовувалися, зокрема, для того, щоб як пороми перевозити навіть цивільних, які незаконно переміщувалися у Крим. Втрата кораблів вплине на військову логістику росіян.
Наприклад, навіть Кримський міст не може забезпечити зараз військову логістику через пошкодження, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС.
Звісно, такі вантажі вони можуть доставляти так само військовими кораблями як найдешевшим способом. Тому що літаками досить важко, складно і дорого доставляти в Крим. Тому для них це важливо. Враховуючи те, що у строю з 13 одиниць, не рахуючи "Костянтина Ольшанського", залишалося 5. Станом на зараз так 5 і залишається,
– сказав речник.
ВДК "Ямал" та "Костянтин Ольшанський" готувалися до застосування. Тому Україна повинна була вивести їх з ладу.
Ураження чотирьох ворожих кораблів: коротко
- СтратКом Збройних Сил України повідомив 24 березня про успішне ураження ворожих десантних кораблів. ЗСУ успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що Україна уразила ВДК "Костянтин Ольшанський" українськими ракетами "Нептун". Зауважимо, що раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Також у ВМС підтвердили атаку на розвідувальний корабель "Іван Хурс". Було уражено розвідувальне обладнання.