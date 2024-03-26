Загарбники використовували його як донор запчастин, аж поки не вирішили його відновити – тепер вже марно. Що відомо про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" – розповідає 24 Канал.

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Історичний корабель

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що українцям вдалося уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун". Раніше це судно було українським, однак під час окупації Криму росіяни "віджали" і його. У ніч проти 6 березня 2014 року разом із шістьма бойовими кораблями ВМС України "Костянтин Ольшанський" було заблоковано в озері Донузлав.

Після ультиматуму моряки лишилися вірними присязі та відмовилися переходити на бік Росії. Разом з тральщиком "Черкаси" "Костянтин Ольшанський" тримав кругову оборону. Однак вже 24 березня більшість моряків покинула борт, не прийнявши пропозицію ворога. На кораблі залишилося 20 військовослужбовців, які, за повідомленням командира корабля, "мають стояти до кінця". У той же день росіяни штурмом взяли "Ольшанського".

Цікаво, що при захопленні судна екіпаж "Костянтина Ольшанського" встиг пошкодити рухову установку та електронне обладнання корабля. Окрім цього, у мережі можна знайти відео, як за кілька годин до російського штурму той таки екіпаж співає "Воїни світла" Ляпіса Трубєцкого.

Моряки співають на борту "Воїни світла": дивіться відео

Після того, як російські штурмовики вивели решту екіпажу на палубу, 10 моряків виконали гімн України – саме під звуки гімну державний прапор на кораблі було спущено.

"Костянтин Ольшанський" захищається від росіян / УП

Що відомо про "Ольшанський"

"Костянтин Ольшанський" був закладений і збудований у 1985 році на польській верфі "Північна верф" у Гданську. З 1985 до 1996 року входив до складу Чорноморського флоту СРСР, після розподілу флоту – став частиною Військово-морських сил України.

"Костянтин Ольшанський" у Криму / фото з мережі

Корабель "Костянтин Ольшанський" став частиною проєкту 775 – за кодифікацією НАТО – Ropucha, що польською означає "жаба".

Ці кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. ВДК "Костянтин Ольшанський" може прийняти різні варіанти завантаження. Зокрема, він може вмістити 150 осіб і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 військових або підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2П27, 4 автомобілів ЗіЛ-130, 4 ГАЗ-66 і одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 миль і плавати у всіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень стану моря і вітру.

Корабель не використовували

Формально росіяни не використовували "Костянтина Ольшанського" – протягом 9 років він стояв у бухті, поки росіяни брали з нього донорські запчастини для інших своїх суден. Зокрема, після ураження корабля "Мінськ" з'явилася інформація, що саме рахунком деталей з "Ольшанського" має відбуватися ремонт. Однак згодом ворог, ймовірно, вирішив переглянути свій підхід і заявив, що буде відновлювати український ВДК.

Як пояснив Дмитро Плетенчук, цей корабель повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці.