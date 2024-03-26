Захватчики использовали его как донор запчастей, пока не решили его восстановить – теперь уже бесполезно. Что известно о большом десантном корабле “Константин Ольшанский” – рассказывает 24 Канал.

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Исторический корабль

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 26 марта рассказал, что украинцам удалось поразить БДК "Константин Ольшанский" ракетами "Нептун". Ранее это судно было украинским, однако во время оккупации Крыма россияне "отжали" и его. В ночь на 6 марта 2014 года вместе с шестью боевыми кораблями ВМС Украины "Константин Ольшанский" был заблокирован в озере Донузлав.

После ультиматума моряки остались верными присяге и отказались переходить на сторону России. Вместе с тральщиком "Черкассы" "Константин Ольшанский" держал круговую оборону. Однако уже 24 марта большинство моряков покинули борт, не приняв предложение врага. На корабле осталось 20 военнослужащих, которые, по сообщению командира корабля, "должны стоять до конца". В тот же день россияне штурмом взяли "Ольшанского".

Интересно, что при захвате судна экипаж "Константина Ольшанского" успел повредить двигательную установку и электронное оборудование корабля. Кроме этого, в сети можно найти видео, как за несколько часов до российского штурма тот же экипаж поет "Воины света" Ляписа Трубецкого.

Моряки поют на борту "Воины света": смотрите видео

После того, как российские штурмовики вывели остальной экипаж на палубу, 10 моряков исполнили гимн Украины – именно под звуки гимна государственный флаг на корабле был спущен.

"Константин Ольшанский" защищается от россиян / УП

Что известно об "Ольшанском"

"Константин Ольшанский" был заложен и построен в 1985 году на польской верфи "Северная верфь" в Гданьске. С 1985 до 1996 года входил в состав Черноморского флота СССР, после раздела флота – стал частью Военно-морских сил Украины.

"Константин Ольшанский" в Крыму / фото из сети

Корабль "Константин Ольшанский" стал частью проекта 775 – по кодификации НАТО – Ropucha, что по-польски означает "лягушка".

Эти корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. БДК "Константин Ольшанский" может принять различные варианты загрузки. В частности, он может вместить 150 человек и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 военных или подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2П27, 4 автомобилей ЗиЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Корабль способен перевезти груз весом 650 тонн на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений состояния моря и ветра.

Корабль не использовали

Формально россияне не использовали "Константина Ольшанского" – в течение 9 лет он стоял в бухте, пока россияне брали с него донорские запчасти для других своих судов. В частности, после поражения корабля "Минск" появилась информация, что именно счетом деталей с "Ольшанского" должен происходить ремонт. Однако впоследствии враг, вероятно, решил пересмотреть свой подход и заявил, что будет восстанавливать украинский БДК.

Как пояснил Дмитрий Плетенчук, этот корабль должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы.