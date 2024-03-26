В эфире FREEДOM спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что корабль “Константин Ольшанский” был атакован украинской ракетой "Нептун".

Смотрите также По кораблю ежемесячно и даже больше: как Украина уничтожает военный флот России

ВСУ поразили корабль "Константин Ольшанский", который россияне украли у Украины

Плетенчук рассказал, что пораженные большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время, как и "Иван Хурс".

Кроме этого, он сообщил, что ВСУ атаковали корабль "Константин Ольшанский". Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.



Большой десантный корабль U402 "Константин Ольшанский" в Тендровском заливе в 2000х годах / фото ВМС США

Он 9 лет стоял в бухте и оккупанты его начали разбирать на запчасти. На 10 год войны враги поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года его восстановили.

При этом они хотели выдать, что якобы восстановили из "своих" больших десантных кораблей, к примеру ранее поврежденный Украиной корабль – "Минск" или "Оленегорский горняк". Ведь там повреждения такие, что их восстановление под большим вопросом.

Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном",

– сказал Плетенчук.

Что известно о повреждении корабля "Константин Ольшанский"

Дмитрий Плетенчук отметил, что степень повреждений пораженного корабля пока определяется. Однако он точно был поражен и пока небоеспособен.

Стоит заметить, что врагу было довольно сложно его восстановить для использования. По данным украинских СМИ в 2014 году, когда Россия начала захват Крыма наши моряки на "Константине Ольшанском" успели вывести из строя как минимум отдельные бортовые системы и минимум один из двигателей.

А российские источники вообще говорили о том, что на "Ольшанском" была полностью выведена из строя вся силовая установка, то есть оба дизельных двигателя 16ZV/40/48 польского производства, каждый из которых имеет мощность 21 тысячу лошадиных сил.

Когда оккупанты сообщили о намерениях восстановить корабль в 2023 году, украинские аналитические издания, специализирующиеся на военной тематике, сомневались, действительно ли враг пойдет на такой шаг. Однако, очевидно от отчаяния, россияне решились на восстановление "Ольшанского" и это изрядно влетело в копеечку. А теперь этот корабль снова поражен ВСУ.