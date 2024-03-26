Російський z-блогер вирішив прокоментувати втрати Чорноморського флоту, інформує 24 Канал. За його словами, Кремль про це мовчить, а офіційні ЗМІ "засунули язики в д**у".
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Україна грає в морський бій
Росіянин підтвердив, що кораблі "Іван Хурс", "Ямал" та "Азов" вдалося уразити. Проте поки невідомо серйозність пошкодження суден у складі Чорноморської флотилії.
Учора (23 березня – 24 Канал) приїжджав командувач, а сьогодні (24 березня – 24 Канал) там повний роз**б,
– сказав він.
Z-патріот пожалівся, що не розуміє, чому не можна захистити російський флот та чому Росія втрачає кораблі у такій великій кількості.
Таке відчуття, що вони грають в морський бій – викреслюють квадратики,
– мовив росіянин.
За його словами, неправильно, що росЗМІ мовчать та не розказують про втрати. Буцім люди через незнання не розуміють, що коїться. Відтак не довіряють російським медіа.
Ніхто їм не вірить, піз***лам. Вірять тим людям, які кажуть правду. Це потрібно усім зрозуміти,
– поскаржився z-патріот.
Фактично зараз російські кораблі перебувають у стані "сковування" своїх дій у пунктах базування під прикриттям "потужної" системи ППО.
Особливо у Севастополі їхні дії дуже обмежені. Коротко кажучи, Чорноморський флот Росії вже не може функціонувати.
Що відомо про останні втрати ЧФ Росії
- Сили оборони України у ніч проти 24 березня уразили російські ВДК "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі. За оцінками ВМС, ці судна не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом. Відомо, що "Ямал" брав участь в анексії Криму 2014 року, а від 2017-го до 2023 року – перебував на ремонті.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук 25 березня повідомив, що під час ударів українські війська могли уразити ще один російський корабель – "Іван Хурс". З огляду на супутникові знімки видно, що вдалося уразити задню частину судна.
- А вже 26 березня Плетенчук повідомив про атаку на десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський". За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, ураження російського судна було здійснено ракетою ПКРК "Нептун", інша назва – Р-360. Росіяни вкрали "Костянтина Ольшанського" в України 2014 року під час окупації Криму.