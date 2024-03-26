Нагадаємо, ЗСУ змогли уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун". Відомо, що цей корабель колись належав Україні, однак окупанти незаконно привласнили його ще у 2014 році, під час окупації Криму.
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В якому стані уражені російські кораблі
Зранку 26 березня СтратКом ЗСУ оприлюднив нову інформацію про ураження російських кораблів.
Там зазначили, що за уточненою інформацією від Командування Військово-Морських Сил, 24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
На жаль, характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак кораблі виведені з ладу,
– йдеться в повідомленні.
ЗСУ уразили 4 судна російського флоту
- Сили оборони 24 березня успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що українцям вдалося уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Крім цього, варто зауважити, що цей корабель 9 років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10 рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили.
- Крім цього Плетенчук повідомив, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" також пошкодили під час удару. "Що стосується "Івана Хурса", тут можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля. Фактично, зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", – повідомив Плетенчук.