Нагадаємо, ЗСУ змогли уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун". Відомо, що цей корабель колись належав Україні, однак окупанти незаконно привласнили його ще у 2014 році, під час окупації Криму.

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В якому стані уражені російські кораблі

Зранку 26 березня СтратКом ЗСУ оприлюднив нову інформацію про ураження російських кораблів.

Там зазначили, що за уточненою інформацією від Командування Військово-Морських Сил, 24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

На жаль, характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак кораблі виведені з ладу,

– йдеться в повідомленні.

ЗСУ уразили 4 судна російського флоту