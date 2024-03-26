Напомним, ВСУ смогли поразить БДК "Константин Ольшанский" украинской ракетой "Нептун". Известно, что этот корабль когда-то принадлежал Украине, однако оккупанты незаконно присвоили его еще в 2014 году, во время оккупации Крыма.

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В каком состоянии поражены российские корабли

Утром 26 марта СтратКом ВСУ обнародовал новую информацию о поражении российских кораблей.

Там отметили, что по уточненной информации от Командования Военно-Морских Сил, 24 марта 2024 года Силы обороны Украины кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" поразили два других корабля оккупантов, а именно разведывательный корабль "Иван Хурс" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский".

К сожалению, характер поражения не дает возможности говорить о полном уничтожении кораблей, однако корабли выведены из строя,

– говорится в сообщении.

ВСУ поразили 4 судна российского флота