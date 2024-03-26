Напомним, ВСУ смогли поразить БДК "Константин Ольшанский" украинской ракетой "Нептун". Известно, что этот корабль когда-то принадлежал Украине, однако оккупанты незаконно присвоили его еще в 2014 году, во время оккупации Крыма.
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В каком состоянии поражены российские корабли
Утром 26 марта СтратКом ВСУ обнародовал новую информацию о поражении российских кораблей.
Там отметили, что по уточненной информации от Командования Военно-Морских Сил, 24 марта 2024 года Силы обороны Украины кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" поразили два других корабля оккупантов, а именно разведывательный корабль "Иван Хурс" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский".
К сожалению, характер поражения не дает возможности говорить о полном уничтожении кораблей, однако корабли выведены из строя,
– говорится в сообщении.
ВСУ поразили 4 судна российского флота
- Силы обороны 24 марта успешно атаковали большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 26 марта рассказал, что украинцам удалось поразить БДК "Константин Ольшанский" ракетами "Нептун". Ранее это судно было украинским, однако во время оккупации Крыма россияне "отжали" и его.
- Кроме этого Плетенчук сообщил, что "Иван Хурс" также повредили во время удара. "Что касается "Ивана Хурса", здесь можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в кормовой части корабля. Фактически, сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может", – сообщил Плетенчук.