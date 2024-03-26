Супутникові знімки цього розвідувального корабля за 23 та 24 березня опублікували OSINT-фахівці, передає 24 Канал.
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"Іван Хурс" до та після прильоту
OSINT-фахівці зазначили, що на супутникових знімках за 24 березня можна побачити уражений розвідувальний корабель "Іван Хурс".
Місце прильоту видно в задній частині судна. Для порівняння ми взяли знімок за 23.03. Координати за якими уразили ворожий корабель – 44.61329,33.52901,
– зазначили в КіберБорошно.
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"Іван Хурс" до та після влучання / Колаж КіберБорошно
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Що відомо про пошкодження "Івана Хурса"
- Речник ВМС розповів, що підтверджено ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля.
- "Фактично, зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", – наголосив Дмитро Плетенчук.