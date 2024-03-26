Спутниковые снимки этого разведывательного корабля за 23 и 24 марта опубликовали OSINT-специалисты, передает 24 Канал.

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"Иван Хурс" до и после прилета

OSINT-специалисты отметили, что на спутниковых снимках за 24 марта можно увидеть пораженный разведывательный корабль "Иван Хурс".

Место прилета видно в задней части судна. Для сравнения мы взяли снимок за 23.03. Координаты по которым поразили вражеский корабль – 44.61329,33.52901,

– отметили в КиберБорошно.

“Иван Хурс” до и после попадания / Коллаж КиберБорошно

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Что известно о повреждении "Ивана Хурса"