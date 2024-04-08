Внаслідок займання судно має значні ушкодження. Про це журналістам "РБК-Україна" розповіли джерела в українських спецслужбах.

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У Росії горів корабель "Серпухов"

Співрозмовники розповіли журналістам, що на кораблі "Серпухов" пожежа сталася 7 квітня. Джерела розповіли, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.