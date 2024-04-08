Що цікаво – цьому кораблю лише понад 10 років, але за цей час він був частиною спершу Чорноморського флоту, потім – Балтійського. А ще брав участь у часть у різних військових навчаннях.

Що відомо про корабель "Серпухов" та що означає ця втрата для росіян – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що трапилося з ракетним кораблем "Серпухов"

8 квітня 2024 року джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що напередодні у Калінінградській області зайнялось судно "Серпухов" – малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.

Однак джерела зазначили, що пожежа на кораблі – успішна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР МО підтвердило успішну операцію, зазначивши, що унаслідок пожежі всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. На відновлення "Серпухова" знадобиться чимало часу.

Наслідки пожежі на російському кораблі: дивіться відео

Характеристики ракетоносія

П'ятий малий ракетний корабель із серії 21631 "Серпухов" заклали у січні 2013 році на Зеленодольському заводі, а через 2 роки спустили на воду. Випробування корабля відбувалися в Чорному морі поблизу Новоросійська.

Після випробувань "Серпухов" увійшов до складу 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту.

Часто заявлені росіянами характеристики зброї та техніки дещо не відповідають дійсності через завищені показники. Щодо "Серпухова", то росіяни заявили про такі характеристики:

водотонажність – 949 тонн;

довжина – 74,1 метра;

ширина – 11 метрів;

висота – 6,57 метра;

максимальна швидкість – 25 вузлів понад 46 кілометрів на годину);

дальність ходу – 2 500 миль на швидкості 12 вузлів.

екіпаж – 32 особи.

Крім того, цей корабель обладнаний різним озброєнням:

пускова установка "Калібр-НК" або комплексу "Онікс" на 8 ракет;

артилерійська установка АК-190-01 / А-190М калібром 100 міліметрів у носовій частині корабля;

артилерійська установка АК-630М-2 "Дует" калібром 30 міліметрів у кормовій частині;

2 морські кулеметні установки МТПУ з кулеметами КПВ калібром 14,5 міліметра;

2 ЗРК "Гибка" на 4 або 8 ракет "Ігла" або "Ігла-М1" на кормовій та носовій частині корабля;

3 кулемети калібром 7,62 міліметра;

протидиверсійний ручний гранатомет.



Малий ракетний корабель "Серпухов" / Фото росЗМІ

Що відомо про корабель "Серпухов"

У ракетного корабля "Серпухов" за 11 років існування уже чималий послужний список. Не довгий час він був частиною Чорноморського флоту, бо у 2016 році "Серпухова" долучили до середземноморського угруповання військово-морських сил країни-терориста. Через кілька місяців корабель став частиною російського Балтійського флоту і відтоді там і залишається.



Малий ракетний корабель "Серпухов" / Фото росЗМІ

У 2016 році "близнюк" цього корабля – "Зелений дол" – завдавав ударів ракетами "Калібр" по сирійському місту Алеппо.

І виникає питання – чому ж знищення цього корабля важливе у російсько-українській війні? Є два моменти:

війна переходить на територію агресора, не залежно від відстані до України.

російський чорноморський флот зазнає колосальних втрат та один за одним втрачає кораблі. Не виключено, що для відновлення боєздатності росіяни захочуть передислокувати у Чорне море кораблі з інших флотів. Та подібні випадки це унеможливлюють.

росіянам суттєво бракує ракет, тому доводиться налагоджувати виробництво нових для ударів по Україні. Тому не виключено, що на кораблі могли бути ракети – "Калібри" або "Онікси", які ворог планував транспортувати до Чорного моря, аби атакувати нашу країну.

Хай там як, а операція ГУР МО в Калінінградській області свідчить не лише про високий професіоналізм наших розвідників та про те, що росіяни досі не готові до війни на своїй території.