Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, прокомментировав, инциденты, когда бомбы незапланированно падают с российских самолетов. Недавно ФАБ оккупантов упал на магазин во временно оккупированном Енакиево Донецкой области.

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Производство авиации в России деградировало

Как отметил Черник, чем больше будет таких инцидентов – тем лучше для Украины. Эта ситуация свидетельствует о том, что в России постепенно деградирует производство и обслуживание авиации.

Не секрет, что авиационный парк России, особенно в сфере изготовления качественной новой техники, все же пошел на путь деградации. Сейчас они могут производить только 3 авиационные продукты. Это – Су-30, Су-34, Су-35,

– сказал Черник.

К примеру, Россия получила только 6 новых Су-34 за 2023 год. А Украина только в феврале уничтожила более 10 единиц таких самолетов.

Су-57 выпускают буквально поштучно. Корпорация "МиГ", которая выпускала один из самых массовых истребителей МиГ-29, фактически деградировала до нуля. Есть небольшие мощности для ремонта машин, которые еще есть в строю. Их там довольно много. А также производят ракеты различного класса для авиации,

– подчеркнул Черник.

Ситуация на фронте: кратко