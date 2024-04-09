Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, прокомментировав, инциденты, когда бомбы незапланированно падают с российских самолетов. Недавно ФАБ оккупантов упал на магазин во временно оккупированном Енакиево Донецкой области.
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Производство авиации в России деградировало
Как отметил Черник, чем больше будет таких инцидентов – тем лучше для Украины. Эта ситуация свидетельствует о том, что в России постепенно деградирует производство и обслуживание авиации.
Не секрет, что авиационный парк России, особенно в сфере изготовления качественной новой техники, все же пошел на путь деградации. Сейчас они могут производить только 3 авиационные продукты. Это – Су-30, Су-34, Су-35,
– сказал Черник.
К примеру, Россия получила только 6 новых Су-34 за 2023 год. А Украина только в феврале уничтожила более 10 единиц таких самолетов.
Су-57 выпускают буквально поштучно. Корпорация "МиГ", которая выпускала один из самых массовых истребителей МиГ-29, фактически деградировала до нуля. Есть небольшие мощности для ремонта машин, которые еще есть в строю. Их там довольно много. А также производят ракеты различного класса для авиации,
– подчеркнул Черник.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 9 апреля Россия потеряла более 449 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7110 вражеских танков, 13620 боевых бронированных машин, 11386 артиллерийских систем, 1039 РСЗО, 753 средства ПВО и т.п.
- Недавно во временно оккупированном Рубежном также произошел инцидент с бомбой. Там "внештатно сошла" авиационная бомба, которая упала неподалеку от железнодорожного вокзала.
- В ГУР отметили, что оккупанты продолжают атаки на линии фронта. Ближайшие месяцы на линии соприкосновения будут непростыми.