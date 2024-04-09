Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что Вооруженные Силы продолжают сдерживать вражеские нашествия на фронте, передает 24 Канал.

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Юсов подчеркнул, что боевые действия продолжаются по всей линии фронта, однако "отдельным направлением стоит восток, Донецкая и Луганская области". По словам представителя украинской разведки, российские наступательные усилия на этом участке являются особенно интенсивными.

Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке, от российских оккупантов,

– пояснил он.

Андрей Юсов также отметил, что ситуация по Часовому Яру и на других участках на Востоке Украины на фронте показывает "в живом режиме", какие усилия предпринимают оккупанты для продвижения в регионе. Однако их в этом останавливают наши защитники.

Обратите внимание! Кремлевские пропагандисты заявляли о якобы появлении российских военных в пригороде Часового Яра. В то же время 6 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что город остается под контролем украинских защитников, а все попытки оккупантов прорвать оборону к населенному пункту потерпели неудачу.

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