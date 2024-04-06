Об этом заявил главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский подробно рассказал о ситуации на фронте, передает 24 Канал.

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Часов Яр под контролем Сил обороны По словам главкома, особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки. На Авдеевском – в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского. На Новопавловском – в районе Новомихайловки. Сегодня самые жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а еще восточнее Часового Яра, где агрессор пытается прорвать оборону наших войск. Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу,

– подчеркнул Александр Сырский. Где расположен Часов Яр: смотрите карту

Также генерал-полковник рассказал, что враг, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Оккупанты продолжают ведение наступательных действий как днем, так и ночью. Применяют штурмовые группы при поддержке бронетехники.

Также на отдельных направлениях фронта россияне пытаются вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

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Интересно! Александр Сырский сообщил, что Силы обороны имеют определенный тактический успех на двух направлениях фронта. В частности, Купянском и Лиманском.

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