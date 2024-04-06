Об этом Александр Сырский рассказал в телеграмм-канале в субботу, 6 апреля.
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На каких направлениях Силы обороны достигли определенного тактического успеха
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.
Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону украинских войск. Однако Сырский заявил, что Часов Яр остается под нашим контролем, а все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу.
По его словам, на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.
В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех,
– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Сырский.
"Силы обороны продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", – подчеркнул Сырский.
Что происходит на фронте
- За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки. На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении наши воины отбили более 16 атак.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.