За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.