За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались атаковать в районе Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Новый, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Враг атаковал возле Андреевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили атаки россиян возле Бердичева: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Украинские защитники не дали врагу прорваться возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, совершил 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Враг неудачно атаковал позиции Сил обороны у Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.