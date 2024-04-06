Карта боевых действий по состоянию на 6 апреля / Коллаж 24 Канала
Российская армия уже 773 сутки пытается прорвать линию обороны на фронте, которую мужественно держат наши защитники. Враг активизировал свои усилия на Херсонском направлении, чтобы выбить наших военных с плацдарма на левом берегу области.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне пытались атаковать в районе Тернов: смотрите на карте
Враг атаковал возле Андреевки: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки россиян возле Бердичева: смотрите на карте
Украинские защитники не дали врагу прорваться возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Враг неудачно атаковал позиции Сил обороны у Старомайорского: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средств, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.