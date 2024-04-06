На Лиманському напрямку відбулося 3 атаки противника в районі Терни Донецької області, які українські війська успішно відбили.
На Бахмутському напрямку українські війська відбили понад 16 атак в районах населених пунктів, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку українські сили продовжують стримувати ворога, який намагався прорвати оборону у районах населених пунктів.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ.
Карта бойових дій станом на 6 квітня / Колаж 24 Каналу
Російська армія вже 773 добу намагається прорвати лінію оборони на фронті, яку мужньо тримають наші захисники. Ворог активізував свої зусилля на Херсонському напрямку, щоб вибити наших військових з плацдарму на лівому березі області.
Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни намагалися атакувати в районі Тернів: дивіться на карті
Ворог атакував біля Андріївки: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки росіян біля Бердичів: дивіться на карті
Українські захисники не дали ворогу прорватися біля Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Ворог невдало атакував позиції Сил оборони біля Старомайорського: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.