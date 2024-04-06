Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

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ЗСУ відбили атаки росіян біля Бердичів: дивіться на карті

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Що відбувається на Півдні

Ворог невдало атакував позиції Сил оборони біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.