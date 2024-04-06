Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський детально розповів про ситуацію на фронті, передає 24 Канал.
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Часів Яр під контролем Сил оборони
За словами головкома, особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки. На Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського. На Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.
Сьогодні найжорсткіші бої тривають у районах Первомайського і Водяного, а ще східніше Часового Яру, де агресор намагається прорвати оборону наших військ.
Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі,
– підкреслив Олександр Сирський.
Де розташований Часів Яр: дивіться карту
Також генерал-полковник розповів, що ворог, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
Окупанти продовжують ведення наступальних дій як вдень, так і вночі. Застосовують штурмові групи за підтримки бронетехніки.
Також на окремих напрямках фронту росіяни намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.
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Окупанти поширили фейки про нібито "вхід у передмістя"
- Напередодні кремлівські пропагандисти заявили про нібито появу російських військових у передмісті Часового Яру.
- У ЗСУ різко відреагували. Так, речник Східного командування заперечив інформацію, яку поширюють росЗМІ.
- "Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (росіян – 24 Канал) там немає. Не вірте російським повідомленням", – підкреслив Андрій Задубінний.