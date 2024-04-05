Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "АХІЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что ситуация остается сложной. Враг продолжает штурмовые действия, чтобы захватить Часов Яр. Параллельно идут удары по флангам. В частности активные боевые действия продолжаются в Ивановском.

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Таким образом враг пытается прикрыть левый фланг и выровнять линию соприкосновения. Также враг штурмует в направлении Богдановки и Клещеевки-Андреевки.

По Клещеевке – Андреевке – противник фактических успехов на поле боя не имел. Относительно Ивановского. Есть несколько улиц, которые переходят из рук в руки. Наша слаженная работа дает результаты. Но и противник давит. Также активно применяет управляемые авиабомбы. Все выглядит так. Противник забирает несколько улиц; мы выбиваем. Потом враг накапливает средства. И это повторяется раз за разом. Сейчас 60% Ивановского находится в руках оккупантов, 40% – контролируем мы,

– отметил Федоренко.

Какова ситуация возле Часового Яра

Как отметил военный, за последние сутки враг тактических успехов не имел, хотя ситуация была сложной. Россияне привлекли около 30 единиц бронированной техники и значительное количество пехоты. Перед тем были авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Но оккупанты понесли значительные потери. К примеру, только подразделение, которым командует Федоренко, за вчера уничтожило 10 единиц БМП, еще 2 повредило. А также разнесли машину багги, на которой двигались вражеские штурмовики. В общем враг потерял более 20 единиц бронированной техники.

Россияне разгоняют пропаганду и преувеличивают свои успехи, что якобы они уже чуть ли не в Часовом Яру. Это делается по двум причинам. Прежде всего им нужно работать на электорат, чтобы убеждать их, якобы большое количество смертей среди россиян – нормальная цена за их "успехи" на фронте.

Вторая причина – стратегическое значение населенного пункта Часов Яр. Думаю, что он таки стратегический. Ведь это господствующая высота. В случае захвата враг сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск и организовать плацдарм для дальнейшего наступления на Константиновку,

– подчеркнул военный.

Есть убеждение, что враг не сможет достичь этих целей. Но важно, чтобы Украине продолжали помогать оружием. Сейчас очень нужны ПВО и ракеты к ним. Не стоит забывать и о F-16, которые с соответствующим вооружением помогут выбивать вражескую авиацию. Также нужны дальнобойные ракеты, которыми можно наносить удары по тылу оккупантов.

Ситуация на фронте: кратко