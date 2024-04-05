В Генштабе ВСУ неоднократно объясняли, что это ориентировочные цифры, которые на самом деле могут быть больше. Ведь посчитать точные потери во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери в технике понесли оккупанты на войне в Украине

танков – 7033 (+15);

боевых бронированных машин – 13459 (+73);

артиллерийских систем – 11221 (+50);

РСЗВ – 1029 (+3);

средства ПВО – 747 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30);

крылатые ракеты – 2059 (+0);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 14 922 (+61);

специальная техника – 1849 (+4).



Потери врага 5 апреля 2024 года

Обратите внимание! Украинские военные ликвидировали оккупанта с позывным "Кобзон", который был другом известного российского пропагандиста Егора "Тринадцатого" Гузенко.

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