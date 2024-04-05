В Генштабе ВСУ неоднократно объясняли, что это ориентировочные цифры, которые на самом деле могут быть больше. Ведь посчитать точные потери во время интенсивных боев трудно.
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Какие потери в технике понесли оккупанты на войне в Украине
- танков – 7033 (+15);
- боевых бронированных машин – 13459 (+73);
- артиллерийских систем – 11221 (+50);
- РСЗВ – 1029 (+3);
- средства ПВО – 747 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30);
- крылатые ракеты – 2059 (+0);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 922 (+61);
- специальная техника – 1849 (+4).
Потери врага 5 апреля 2024 года
Последние новости о потерях врага
- Украинские военные ликвидировали 14 оккупантов, которые строили фортификационные сооружения на Юге. Еще семеро оккупантов получили ранения. Врагов обнаружили операторы 73-го морского центра ССО. Они передали координаты артиллеристам Сил обороны. Последние скорректировали огонь из ракетно-зенитной установки HIMARS.
- В Госдепе США заявили, что российская армия почти восстановилась после потерь во время вторжения в Украину. Однако еще в начале 2024 года председатель комитета национальной безопасности Литвы Лауринас Кашчюнас говорил, что Кремлю понадобится 5 – 7 лет, чтобы восстановить свои силы для ведения полномасштабной войны.