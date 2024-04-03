Боевика звали Владимир "Кобзон" Митрофанов. Он был близким другом известного российского пропагандиста Егора "Тринадцатого" Гузенко.

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Что известно о погибшем "Кобзоне"

СМИ написали, что Владимир "Кобзон" Митрофанов погиб из-за прилета в машину артиллерийского снаряда. Он участвовал в боях за Авдеевский коксохим, воевал за Донецкий аэропорт. Именно в ДАП он познакомился с российским пропагандистом Гузенко.

После гибели "Кобзона" Гузенко с позывным "Тринадцатый" назвал его "братом" и даже отправил венок на его похороны. Правда, сам он на прощание не поехал, ведь против него в России заведены дела. Закопали "Кобзона" в российском городе Минеральные воды, где он родился.

"Тринадцатый" заявил, что якобы ему очень "плохо" и обещал мстить Украине. Хотя на самом деле никого из них не приглашали идти воевать в Украину.

Стоит заметить, что за последние сутки оккупанты потеряли в Украине 710 единиц личного состава. Кроме того, техники оккупанты потеряли очень много. В частности:

танков – 7009 (+11);

боевых бронированных машин – 13368 (+18);

артиллерийских систем – 11142 (+30);

РСЗО – 1025 (+2);

средства ПВО – 745 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17);

крылатые ракеты – 2059 (+1);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 14813 (+30);

специальная техника – 1838 (+6).

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