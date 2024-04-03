По состоянию на утро 3 апреля общие потери России уже превысили 444 тысячи бойцов. Кроме того, украинские защитники уже уничтожили более 61 тысячи военной техники.
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Потери агрессора
- Личного состава – около 444 370 (+710),
- танков – 7009 (+11),
- боевых бронированных машин – 13 368 (+18),
- артиллерийских систем – 11142 (+30),
- РСЗО – 1025 (+2),
- средств ПВО – 745 (+1),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17),
- крылатых ракет – 2059 (+1),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14813 (+30),
- специальной техники – 1838 (+6).
Потери России на 3 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ