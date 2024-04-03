По состоянию на утро 3 апреля общие потери России уже превысили 444 тысячи бойцов. Кроме того, украинские защитники уже уничтожили более 61 тысячи военной техники.

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Потери агрессора

Личного состава – около 444 370 (+710),

танков – 7009 (+11),

боевых бронированных машин – 13 368 (+18),

артиллерийских систем – 11142 (+30),

РСЗО – 1025 (+2),

средств ПВО – 745 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17),

крылатых ракет – 2059 (+1),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14813 (+30),

специальной техники – 1838 (+6).