Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты продолжают испытывать на прочность наше войско. Хотя временами их штурмовая деятельность характеризуется не слишком большой активностью, но они продолжают давить.

Смотрите также Враг подошел вплотную к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Враг давит артиллерией и дронами

В промежутках между штурмами противник пытается влиять на наши подразделения с помощью артиллерии и дронов. Именно поэтому большой акцент на направлении делается на средствах радиоэлектронной борьбы. Украинским подразделениям помогают, чтобы вражеские дроны не могли долетать до целей.

Общая активность нашей радиоэлектронной борьбы высоко оценивается даже врагом. Россияне видят, что дроны, которые они направляют в наши позиции, не долетают, не имеют соответствующего боевого эффекта,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По поводу артиллерии оккупантов, то Силы обороны пытаются выбить максимальное количество огневых позиций, которые им удается обнаружить. Но говорится о позициях, которые расположены не внутри населенных пунктов, между гражданским населением. Поражение испытывает то, что есть на открытых территориях, куда могут достать украинские военные.

Например, в течение 1 апреля 2024 года удалось уничтожить почти 20 единиц артиллерийских установок. Потери в личном составе фактически одинаковы как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях. Они составили более 60 оккупантов и там, и там.

Если говорить, что штурмовая группа состоит из 10 – 15 человек, то, как правило, когда они собирают такие группы, то каждая из них возвращается с минусом в 60 – 70%,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Какая ситуация на Херсонщине: последние новости