Видео самоликвидации оккупантов опубликовал командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Броуди. В Силах обороны Юга добавили, что оккупанты подорвались на левобережье Днепра, передает 24 Канал.
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От оккупантов остались только клубы дыма
Как отметил командир "Птиц Мадьяра", самоуверенные оккупанты на рассвете решили заминировать Днепр, сбросив в воду противолодочные мины. На кадрах видно, что один из российских военных бросает в воду сначала одну мину, а потом берет другую и раздается взрыв.
Силы обороны Юга объяснили, что при попытке оккупантов установить противолодочную мину, их моторную лодку снесло течением на такую же мину, установленную ранее. Как следствие – от российских оккупантов остались лишь клубы дыма над водой.
Бесспорные лидеры на мартовскую премию Дарвина,
– прокомментировал самоликвидацию командир "Птиц Мадьяра".
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Актуальная статистика потерь врага
Враг продолжает терять личный состав и технику в полномасштабной войне. С 24 февраля 2022 года оккупанты уже потеряли:
- личного состава – около 439 970 (+780) человек,
- танков – 6 914 (+10),
- боевых бронированных машин – 13 237 (+21),
- артиллерийских систем – 10 963 (+32),
- РСЗО – 1 021 (+2),
- средств ПВО – 729 (+1),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 590 (+22),
- крылатых ракет – 2 017 (+2),
- кораблей и катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 595 (+56),
- специальной техники – 1 800 (+6).