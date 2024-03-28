Видео самоликвидации оккупантов опубликовал командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Броуди. В Силах обороны Юга добавили, что оккупанты подорвались на левобережье Днепра, передает 24 Канал.

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От оккупантов остались только клубы дыма

Как отметил командир "Птиц Мадьяра", самоуверенные оккупанты на рассвете решили заминировать Днепр, сбросив в воду противолодочные мины. На кадрах видно, что один из российских военных бросает в воду сначала одну мину, а потом берет другую и раздается взрыв.

Силы обороны Юга объяснили, что при попытке оккупантов установить противолодочную мину, их моторную лодку снесло течением на такую же мину, установленную ранее. Как следствие – от российских оккупантов остались лишь клубы дыма над водой.

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– прокомментировал самоликвидацию командир "Птиц Мадьяра".

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Актуальная статистика потерь врага

Враг продолжает терять личный состав и технику в полномасштабной войне. С 24 февраля 2022 года оккупанты уже потеряли: