Відео самоліквідації окупантів опублікував командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Броуді. У Силах оборони Півдня додали, що окупанти підірвалися на лівобережжі Дніпра, передає 24 Канал.
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Від окупантів лишилися лише клуби диму
Як зауважив командир "Птахів Мадяра", самовпевнені окупанти на світанку вирішили замінувати Дніпро, скинувши у воду протичовнові міни. На кадрах видно, що один з російських військових кидає у воду спочатку одну міну, а потім бере іншу й лунає вибух.
Сили оборони Півдня пояснили, що при спробі окупантів встановити протичовнову міну, їх моторний човен знесло течією на таку ж міну, встановлену раніше. Як наслідок – від російських окупантів залишилися лише клуби диму над водою.
Безперечні лідери на березневу премію Дарвіна,
– прокоментував самоліквідацію командир "Птахів Мадяра".
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Актуальна статистика втрат ворога
Ворог продовжує втрачати особовий склад та техніку в повномасштабній війні. Від 24 лютого 2022 року окупанти вже втратили:
- особового складу – близько 439 970 (+780) осіб,
- танків – 6 914 (+10),
- бойових броньованих машин – 13 237 (+21),
- артилерійських систем – 10 963 (+32),
- РСЗВ – 1 021 (+2),
- засобів ППО – 729 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 590 (+22),
- крилатих ракет – 2 017 (+2),
- кораблів та катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 595 (+56),
- спеціальної техніки – 1 800 (+6).