На ранок 28 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 439 тисячі осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.
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Актуальні втрати ворога
За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:
- особового складу – 439970 (+780),
- танків – 6914 (+10),
- бойових броньованих машин – 13237 (+21),
- артилерійських систем – 10963 (+32),
- РСЗВ – 1021 (+2),
- засобів ППО – 729 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня –8590 (+22),
- крилатих ракет – 2017 (+2),
- кораблів та катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),
- спеціальної техніки – 1800 (+6).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Чорноморського флоту стає дедалі менше
Протягом останніх днів українські військові завдали значних пошкоджень двом великим десантним кораблям Росії - "Ямал" та "Азов", а також одному розвідувальному кораблю під назвою "Іван Хурс". Це стало частиною широкомасштабних операцій зі знищення флоту ворога.
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за більш ніж два роки повномасштабної війни, Україна знищила або вивела з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії.
Зокрема, близько десятка кораблів-ракетоносців російського флоту було потоплено лише два. Плетенчук також заявив, що українські Збройні Сили будуть продовжувати активно атакувати кораблі Російського Чорноморського флоту.