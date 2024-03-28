На ранок 28 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 439 тисячі осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальні втрати ворога

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

  • особового складу – 439970 (+780),
  • танків – 6914 (+10),
  • бойових броньованих машин – 13237 (+21),
  • артилерійських систем – 10963 (+32),
  • РСЗВ – 1021 (+2),
  • засобів ППО – 729 (+1),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня –8590 (+22),
  • крилатих ракет – 2017 (+2),
  • кораблів та катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),
  • спеціальної техніки – 1800 (+6).

Возможно, это изображение текст «npoTRrom 24.02.22 28.03.2024 OPICHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли ~439970 +780 oco6oBoro cKлaAy personnel 347 лTaKB aircraft 325 reлKonTepB helicopters 6914 +10 TaHKi̇B tanks 8590+ +22 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo pBHR UAV operational-tactical level 13237 +21 6poHboBaHиx armoured personnel vehicle 2017 +2 KpилaT paKeTи cruise missiles 10963 +32 apTилepиcbKиxcиcTem artillery systems 26 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1021 +2 PC3B MLRS 1 noABoAH 4oBHи submarines 14595 +56 aBTomo6лbHa TexHi̇Ka Ta uиcTepHи 3nmm vehicles & fuel tanks 729 +1 3aco6иnno nno anti-aircraft warfare systems 1800 +6 cneuaлbHaTexHKa special equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx cил yKpaйHи»

Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Чорноморського флоту стає дедалі менше

Протягом останніх днів українські військові завдали значних пошкоджень двом великим десантним кораблям Росії - "Ямал" та "Азов", а також одному розвідувальному кораблю під назвою "Іван Хурс". Це стало частиною широкомасштабних операцій зі знищення флоту ворога.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за більш ніж два роки повномасштабної війни, Україна знищила або вивела з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, близько десятка кораблів-ракетоносців російського флоту було потоплено лише два. Плетенчук також заявив, що українські Збройні Сили будуть продовжувати активно атакувати кораблі Російського Чорноморського флоту.