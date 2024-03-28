На ранок 28 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 439 тисячі осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальні втрати ворога

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – 439970 (+780),

танків – 6914 (+10),

бойових броньованих машин – 13237 (+21),

артилерійських систем – 10963 (+32),

РСЗВ – 1021 (+2),

засобів ППО – 729 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня –8590 (+22),

крилатих ракет – 2017 (+2),

кораблів та катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),

спеціальної техніки – 1800 (+6).

Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Чорноморського флоту стає дедалі менше

Протягом останніх днів українські військові завдали значних пошкоджень двом великим десантним кораблям Росії - "Ямал" та "Азов", а також одному розвідувальному кораблю під назвою "Іван Хурс". Це стало частиною широкомасштабних операцій зі знищення флоту ворога.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за більш ніж два роки повномасштабної війни, Україна знищила або вивела з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, близько десятка кораблів-ракетоносців російського флоту було потоплено лише два. Плетенчук також заявив, що українські Збройні Сили будуть продовжувати активно атакувати кораблі Російського Чорноморського флоту.